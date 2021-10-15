МКС втратила орієнтацію у просторі через тест двигунів корабля «Союз»

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Міжнародна космічна станція втратила орієнтацію у просторі під час тестування двигунів космічного корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарін»).

Про це повідомляють «РИА Новости».

«Нам прийшло аварійне повідомлення від колег [з американського сегменту станції] — втрата орієнтації», — передав до Центру управління польотами космонавт Антон Шкаплеров.

Спеціаліст центру відповів, що в той час тестували систему управління рухом корабля перед стартом на Землю. 17 жовтня корабель повинен повернути додому режисера Клима Шипенка й актрису Юлію Пересільд, які на МКС знімали епізоди для фільму «Виклик».

Наразі російський сегмент МКС включив двигуни, щоб повернути станцію у штатну орієнтацію.