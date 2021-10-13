Порошенко прокоментував звинувачення Венедіктової про можливу участь у вугільних схемах Медведчука
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Петро Порошенко / Flickr
Нардеп і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прокоментував звинувачення генерального прокурора Ірини Венедіктової у причетності до вугільних схем одного з очільників ОПзЖ Віктора Медведчука.
Про це пише пресслужба «Євросолідарності».
Він наголосив, що у 2014 році уряд і президент «рятували ситуацію в таких умовах», які навіть «не снилися» Зеленському та команді. Порошенко розповів, що тоді Росія влаштувала тотальну блокаду і в Україні була енергетична криза.
«У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були надані вичерпні доручення всім необхідним структурам, включно з урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. Зокрема — взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, аби вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці», — зазначив Порошенко.
Він також звинуватив Офіс генерального прокурора у фальсифікації справи. За його словами, ще в листопаді 2014 року було припинено постачання електроенергії з Росії, тоді як за президенства Зеленського його відновили.
«Чому за останні два з половиною роки на3,1 мільярда доларів купили російського вугілля? І хіба це з вашої точки зору не є фінансуванням країни-агресора? Хіба не є фінансуванням окупованих територій і тероризму, коли кум Зеленського, голова Укрексімбанку — точно не без погодження із Зеленським — виділяє 60 мільйонів доларів підприємству, що має стосунок до вугільної галузі та працює на окупованій території? 60 мільйонів доларів державного банку», — заявив Порошенко.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука».
- До цього вони випустили кілька частин із записами — у першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.
- 8 жовтня Офіс генпрокурора оголостив Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу. Того ж дня голова СБУ Баканов заявив, що Порошенка перевірять на причетність до справи Медведчука.