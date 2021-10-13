Президенту Чилі загрожує імпічмент через витік Pandora Papers
- Автор:
- Софія Телішевська
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Чилійські опозиційні депутати розпочали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри через можливі порушення під час продажу гірничодобувної компанії.
Інформація про махінації стала відома після публікації витоку документів Pandora Papers і початку розслідування звинувачень проти президента, пише Reuters.
Так, генпрокурор Хорхе Ебботт відкрив справу щодо продажу гірничодобувної фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сімʼя Піньєри.
У документах стверджується, що у 2010 році президент продав свою частку, але всі фінансові операції нібито проводили через офшор на Британських Віргінських островах.
Відтак його звинувачують у проведенні несумісних з його посадою переговорів.
Відповідно до чилійських законів, питання про імпічмент спочатку обговорює депутатська комісія, яка складається з п'яти осіб. Якщо вона вирішує дати хід конституційному звинуваченню, його виносять на розгляд Палати депутатів.
Надалі, якщо пропозицію про імпічмент підтримає більшість членів нижньої палати, голосування також має пройти в Сенаті. Там для відставки глави держави конституційне звинувачення повинні підтримати дві третини законодавців, проте в чилійській опозиції без підтримки членів проурядового альянсу немає такої кількості сенаторів.
Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті депутатів.
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