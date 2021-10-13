Поліцейським встановили на планшети програму для зчитування QR-кодів з ковід-сертифікатів

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МВС

Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Про це глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив у середу, 13 жовтня.

Зараз ще напрацьовують механізм перевірки, враховуючи кількість поліцейських і працівників Держспоживслужби. Крім того, мають встановити відповідальних за порушення. Це можуть бути, наприклад, керівники фірм, які займаються міжобласними перевезеннями, й організатори спортивних заходів.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ уточнювали, що ця програма для зчитування QR-кодів працює як перевірка водійських посвідчень у додатку «Дія». Право перевіряти сертифікати матимуть поліцейські та працівники Держпродспоживслужби.

В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення. У звʼязку з цим 22 вересня Кабмін підтримав посилення відповідальності у вигляді штрафів і позбавлення волі за підробку документів про вакцинацію.