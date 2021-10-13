Поліцейським встановили на планшети програму для зчитування QR-кодів з ковід-сертифікатів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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МВС
Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.
Про це глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив у середу, 13 жовтня.
Зараз ще напрацьовують механізм перевірки, враховуючи кількість поліцейських і працівників Держспоживслужби. Крім того, мають встановити відповідальних за порушення. Це можуть бути, наприклад, керівники фірм, які займаються міжобласними перевезеннями, й організатори спортивних заходів.
Раніше в Міністерстві внутрішніх справ уточнювали, що ця програма для зчитування QR-кодів працює як перевірка водійських посвідчень у додатку «Дія». Право перевіряти сертифікати матимуть поліцейські та працівники Держпродспоживслужби.
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