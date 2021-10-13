У Кремлі запобіжний захід Медведчуку назвали «зведенням політичних рахунків», але нічим не можуть йому допомогти
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Обрання народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту майже на місяць є «зведенням політичних рахунків».
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.
«Усе, що відбувається з Медведчуком — це не що інше, як зведення політичних рахунків із політичним конкурентом, який до недавнього минулого дуже стрімко зміцнював свої політичні позиції у країні», — сказав він.
За словами Пєскова, Кремль «рішуче» засуджує дії української влади, але навряд чи зможе допомогти Медведчуку.
«Він громадянин України, громадянин своєї країни», — пояснив речник Путіна.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
- 12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня. Прокуратура просила посадити його в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.