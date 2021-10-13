У Росії зареєстрували новий максимум смертей хворих на коронавірус за добу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
У Росії зафіксували нову рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу — 12 жовтня померли 984 пацієнти.
Про це повідомили в російському оперативному штабі боротьби з коронавірусом.
За даними штабу, найбільше смертей у Москві — 72, Санкт-Петербурзі — 65, у Свердловській області — 39.
Як зазначається, загалом у Росії за добу виявили 28 717 випадків COVID-19. Найбільше — у Москві (4 410), Санкт-Петербурзі (2 470) та в Московській області (1 898).
Від початку пандемії у Росії зареєстрували 7 861 681 випадок інфікування коронавірусом, 219 329 померлих і 6 916 086 одужалих.
- У Росії останнім часом регулярно оновлюються рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які опікуються безпекою. 29 вересня президент Росії Володимир Путін завершив двотижневу самоізоляцію. Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом лідери країн помірялися рівнем антитіл до COVID-19.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.