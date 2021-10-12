Спікером Держдуми Росії за рекомендацією Путіна знову обраний Володін

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Російська Державна Дума VIII скликання провела своє перше засідання. На ньому обрали спікером Вʼячеслава Володіна від «Єдиної Росії», який в минулому скликанні займав цю ж посаду.

Як повідомляє «РБК», кандидатуру Володіна запропонував лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з керівниками політичних партій, що пройшли до Держдуми.

За Володіна проголосували 360 депутатів з 450, а за його суперника — депутата від Комуністичної партії Дмитра Новікова — 61.

Заступники Володіна не змінилися — це Олександр Жуков від «Єдиної Росії» та Іван Мельников від комуністів. З девʼяти віцеспікерів шість — від путінської «Єдиної Росії». По суті, сильних змін у керівництві Думи не відбулося.