Польські прикордонники повідомили про рекордну кількість спроб нелегально перетнути кордон

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У суботу, 9 жовтня, рекордна кількість людей спробувала незаконно перетнути кордон між Польщею і Білоруссю.

Про це CNN повідомили польські прикордонники у понеділок, 11 жовтня.

Число спроб перетину кордону в суботу було 739 — це поки рекордний показник за один день (попередній рекорд був 473). За даними прикордонного відомства Польщі, з серпня було припинено близько 16 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, них 5 тисяч — у жовтні. Багато з тих, хто намагається перетнути польський кордон — це вихідці з Афганістану та Іраку.

Прикордонники зазначають, що спроби перетнути кордон стають більш небезпечними зі зміною сезонів. Щонайменше чотири людини загинули на кордоні у серпні: трьох знайшли мертвими на польській стороні кордону після переохолодження, а четвертий був знайдений мертвим у Білорусі, за метр від кордону.

Зазначимо, що у Польщі через ситуацію на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан продовжили до кінця осені. Він діє з 2 вересня. Польща звинувачує режим у Білорусі у навмисному скеруванні мігрантів до її кордонів, щоб спровокувати нестабільність.