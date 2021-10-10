Зеленський спростував чутки про конфлікт із Шефіром перед замахом і розповів, що його донька проти другого терміну президентства

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром перед тим, як на того вчинили замах.

Про це він заявив у коментарі програмі «Світське життя», яка знімалася під час виїзного засідання фракції у Трускавці.

«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби», — сказав Зеленський.

Після цього ведуча Катерина Осадча уточнила, чи правда, що нібито Шефір забрав свої речі і зʼїхав з Офісу президента, як про це писали ЗМІ.

«Я про це нічого не знаю. Сергію, якісь новини у Катерини?» — здивовано звернувся він до Шефіра, який стояв поряд.

Також Зеленський розповів, що його родина негативно ставиться до участі у наступних президентських виборах (мають відбутися у 2024 році) та ймовірного другого терміну президенства. Найбільшою противницею цього є старша донька Олександра.

«Донька порушує цю тему. Вона не хоче, щоби я йшов на другий термін. Але як би я не любив свою доньку, це залежить тільки від того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього», — наголосив глава держави та додав, що його родина постраждала від президентства, найбільше — батьки.

Окрім цього, Зеленський зізнався, що його донька Олександра, яка наступного року буде вступати до вишу, продовжить навчання в Україні.

«Тільки тут. Тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і у нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони», — пояснив він.

За словами Зеленського, Олександра хоче вивчати міжнародну економіку.

«Думаю, що «Міжнародні відносини». Хоча мені здається, знаючи її характер, що завтра буде інша ідея», — зауважив президент.

Ще одним питанням, яке прокоментував Зеленський, був його переїзд до державної дачі в Конча-Заспі.

«Все пов’язано лише з охороною, їм потрібен окремий дім, тобто я повинен купити на сьогодні територію, на якій буде мій дім і дім для охорони. Чесно скажу, живу я там [у Конча-Заспі], як у готелі. Я перевіз меблі з маєтку, який ми продали», — розповів він і зауважив, що вже розглядає варіанти купівлі нерухомості — готову чи під забудову.