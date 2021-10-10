МОЗ: В Україні вже 16 «помаранчевих» областей, Київщина та Рівненщина повернулись у «жовту» зону
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / УНІАН
В Україні у «помаранчевій» зоні карантину перебувають вже 16 областей, де підвищений коефіцієнт інфікування, високий рівень госпіталізації хворих і завантаженості ліжок із киснем.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
Станом на 10 жовтня до переліку увійшли: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Водночас Київська та Рівненська області, які донині також були «помаранчеві», повернулися до «жовтої» зони, де перебувають і решта областей.
У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але місцева влада на свій розсуд може запроваджувати додаткові обмеження.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.
- 6 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину.
- У Харківській області через зростання кількості хворих на коронавірус школярів вирішили відправити на канікули на тиждень раніше — з 18 жовтня, а в Харкові вирішили пускати до театрів, кінотеатрів та інших закладів масового перебування лише з COVID-сертифікатом.
- У Львові з 18 жовтня школи та гуртки переходять на дистанційне навчання, також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях.