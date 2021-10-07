МЗС Грузії: Екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані назвав «неможливою з правової точки зору» екстрадицію в Україну експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати», — заявив він увечері в середу, 6 жовтня, в ефірі грузинського телеканалу «Руставі-2».
За словами Залкаліані, грузинська сторона надала українській стороні всю інформацію про ситуацію із Саакашвілі, якого засуджено у Грузії за чотирма кримінальними справами до 6 років увʼязнення.
Глава МЗС Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на україно-грузинських відносинах. «Як виявляється, він порушив не тільки законодавство Грузії у звʼязку з незаконним порушенням кордону, але й з України незаконно виїхав», — підкреслив Залкаліані.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.