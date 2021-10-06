Апеляція залишила під вартою екснардепа Семенченка. У суді сталася невелика сутичка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Апеляційний суд Києва залишив під вартою екснардепа Семена Семенченка у справі про створення незаконного збройного формування, здійснення теракту, незаконне поводження зі зброєю та контрабанду товарів військового призначення.
Відео оголошення рішення суду було опубліковано на сторінці Семенченка в Facebook.
Колегія суддів залишила у силі рішення Соломʼянського районного суду Києва від 8 вересня, яким Семенченку продовжили арешт до 6 листопада 2021 року включно.
Після цього в залі суду сталася невелика сутичка між прихильниками Семенченка і поліцією, яку викликали до залу суду через збурень перших.
Під час сутички серйозно ніхто не постраждав. На сторінці Семенченка опублікували відеозапис, вказавши, що силовики «били жінок і одній активістці стало погано».
Представники ЗМІ, які були на суді, про побиття не повідомляють.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт, але після оскарження знову взяли під варту.
- 29 вересня Офіс генпрокурора завершив розслідування і відкрив матеріали провадження.