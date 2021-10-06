Дружина Саакашвілі вимагає його звільнити і вперше прокоментувала стосунки чоловіка з нардепом Ясько

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Дружина колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що її чоловік є політвʼязнем, і вперше прокоментувала його відео, записане разом із народним депутатом фракції «Слуга народу» Єлизаветою Ясько, де вони зізнаються, що перебувають у стосунках.

Відповідний допис Рулофс зробила у Facebook у середу, 6 жовтня.

Вона зазначила, що повністю приєднується до вимог звільнити Саакашвілі та називає його політвʼязнем, «попри особисті емоції».

Також Рулофс прокоментувала його відеозвернення з Ясько: «Не приховую від вас, що зміст відео, яке зробили в пʼятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма — абсолютно неприйнятною». Ідеться про відео, яке Ясько оприлюднила в день затримання Саакашвілі у Тбілісі 1 жовтня: «Воно про те, що ми разом. Про те, що любимо одне одного та підтримуємо». Відео записали до відʼїзду Саакашвілі у Грузію.

Рулофс — громадянка Нідерландів. Із Саакашвілі вони познайомились у 1993 році, тоді ж і одружились, мають двох дорослих синів, які проживають разом з матірʼю в Нідерландах. Офіційно про розлучення Саакашвілі з Рулофс не повідомлялось. Однак після цього відео Ясько повідомила, що він розлучений: «Він не є одруженим». Вона заявила, що їхнім стосункам вже понад рік, що вона знайома з мамою Саакашвілі та одним з його синів.

5 жовтня Ясько повідомила, що відвідала Саакашвілі у вʼязниці в місті Руставі.