Дружина Саакашвілі вимагає його звільнити і вперше прокоментувала стосунки чоловіка з нардепом Ясько
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Дружина колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що її чоловік є політвʼязнем, і вперше прокоментувала його відео, записане разом із народним депутатом фракції «Слуга народу» Єлизаветою Ясько, де вони зізнаються, що перебувають у стосунках.
Відповідний допис Рулофс зробила у Facebook у середу, 6 жовтня.
Вона зазначила, що повністю приєднується до вимог звільнити Саакашвілі та називає його політвʼязнем, «попри особисті емоції».
Також Рулофс прокоментувала його відеозвернення з Ясько: «Не приховую від вас, що зміст відео, яке зробили в пʼятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма — абсолютно неприйнятною». Ідеться про відео, яке Ясько оприлюднила в день затримання Саакашвілі у Тбілісі 1 жовтня: «Воно про те, що ми разом. Про те, що любимо одне одного та підтримуємо». Відео записали до відʼїзду Саакашвілі у Грузію.
Рулофс — громадянка Нідерландів. Із Саакашвілі вони познайомились у 1993 році, тоді ж і одружились, мають двох дорослих синів, які проживають разом з матірʼю в Нідерландах. Офіційно про розлучення Саакашвілі з Рулофс не повідомлялось. Однак після цього відео Ясько повідомила, що він розлучений: «Він не є одруженим». Вона заявила, що їхнім стосункам вже понад рік, що вона знайома з мамою Саакашвілі та одним з його синів.
5 жовтня Ясько повідомила, що відвідала Саакашвілі у вʼязниці в місті Руставі.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.