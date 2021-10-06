Жена Саакашвили требует его освободить и впервые прокомментировала отношения мужа с нардепом Ясько

Жена бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что ее муж является политзаключенным, и впервые прокомментировала его видео, записанное вместе с народным депутатом фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько, где они признаются, что находятся в отношениях.
Соответствующий пост Рулофс опубликовала в Facebook в среду, 6 октября.
Она отметила, что полностью присоединяется к требованиям освободить Саакашвили и называет его политзаключенным, «несмотря на личные эмоции».
Также Рулофс прокомментировала его видеообращение с Ясько: «Не скрою от вас, что содержание видео, которое сделали в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой». Речь идет о видео, которое Ясько обнародовала в день задержания Саакашвили в Тбилиси 1 октября: «Оно о том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем». Видео записали до отъезда Саакашвили в Грузию.
Рулофс — гражданка Нидерландов. С Саакашвили они познакомились в 1993 году, тогда же и поженились, имеют двух взрослых сыновей, которые проживают с матерью в Нидерландах. Официально о разводе Саакашвили и Рулофс не сообщалось. Однако после этого видео Ясько сообщила, что он разведен: «Он не состоит в браке». Она заявила, что их отношениям уже больше года, она знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.
5 октября Ясько сообщила, что посетила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.