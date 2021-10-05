Заступнику гендиректора «Київзеленбуду» повідомили про підозру у привласненні 800 тисяч гривень на ремонті столичного парку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Заступнику генерального директора столичного комунального об’єднання «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації повідомили про підозру в привласненні 800 тисяч гривень бюджетних коштів Києва.
Про це заявили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, між «Київзеленбудом» та приватним товариством був укладений договір підряду про проведення капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі. Заступник гендиректора комунального об’єднання підписав акти виконаних робіт та фінансові документи, знаючи, що в них була вказана завищена вартість матеріалів та виробів.
Наразі триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Окрім цього, правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час благоустрою Андріївського узвозу. Зокрема, слідство встановило, що управління капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА уклало договір із приватним товариством щодо робіт із благоустрою скверу на загальну суму понад 12 млн гривень.
Натомість робота була виконана не в повному обсязі, а частково навіть із порушенням вимог Державних будівельних норм. У зв’язку з цим 5 жовтня у приміщенні підрядної організації провели обшук, щоби вилучити фінансові документи. Також призначено будівельно-технічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».