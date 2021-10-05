У «ЛНР» порушили «кримінальну справу» проти Саакашвілі

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Бойовики «ЛНР» 5 жовтня порушили «кримінальну справу» проти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявили у «Генеральній прокуратурі ЛНР».

Як зазначається, Саакашвілі «інкримінують» посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також вбивство двох і більше осіб, вчинене загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі.

«Встановлено, що в кінці 2013 року на запрошення Саакашвілі з Грузії до Києва прибула група снайперів. У кінці лютого 2014 року ця група снайперів вела стрілянину по мітингувальниках і по представниках правоохоронних органів на Майдані Незалежності в Києві», — вказано в заяві.