Таліби в Афганістані відновили видачу паспортів

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Twitter / Islamic Defence Force of Afghanistan

В Афганістані таліби відновили видачу паспортів після кількох місяців затримки. Поки що вони будуть старого зразку.

Про це пише Reuters.

Процес видачі паспортів фактично зупинився ще до захоплення талібами влади в Афганістані. При цьому «Талібан» не бажав відновлювати роботу паспортних столів, щоб запобігти втечам афганців за кордон.

Наразі ж усім заявникам видаватимуть паспорти старого зразку. За словами виконувача обов’язків начальника паспортного бюро Алама Гуль Хуккані, щодня видаватимуть 5—6 тисяч паспортів. Також він повідомив, що для цього будуть найняті й жінки. Вони обслуговуватимуть жінок і лише вони матимуть право брати їхні біометричні дані.

«Жоден працівник чоловічої статі не має права виконувати біометричну [перевірку] або іншу паспортну роботу щодо жінки», — наголосив він.