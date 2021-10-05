У Байдена відреагували на згадку про Зеленського в Pandora Papers
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Згадка про президента України Володимира Зеленського в розслідуванні Pandora Papers про офшорні компанії не шкодить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але для президента США оприлюднені дані загалом підвищують важливість посилення фінансової прозорості у світі.
Про це на брифінгу в Білому домі заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі, передає «Голос Америки».
«Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном і Києвом. Скоріше, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному», — сказала Джен Псакі.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 посадовців. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали приблизно $40 мільйонів, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометуючого немає. У Росії не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, тому що «не побачили доказів», а от Чехія перевірить причетність премʼєра Бабіша до офшорів.
- 4 жовтня в НАЗК заявили, що врахують інформацію Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і голови СБУ Баканова. Зі свого боку НАБУ перевірить транзакції ПриватБанку через офшорні компанії.