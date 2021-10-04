Північна Корея відновила роботу гарячої лінії для контакту з Південною

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Північна Корея відновила лінії звʼязку з Півднем через кілька місяців після того, як сама ж відключила транскордонну гарячу лінію. Про це повідомляє BBC.

Звʼязок відновили у понеділок, 4 жовтня. Офіційні особи обох Корей обмінялись телефонним дзвінком вперше від серпня.

На цей крок пішли після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий відновити звʼязок, однак Пхеньян також заявив, що відновлення їхніх відносин залежить від «позиції влади Південної Кореї».

Північна Корея останнім часом нарощує свої військові випробування. Менш ніж за місяць вона випустила чотири ракети — тобто не має наміру сповільнювати розробку своїх озброєнь.

Гарячі лінії звʼязку між двома сторонами відключали і відновлювали кілька разів. Так, наприклад, у 2020 році після невдалого саміту між Північчю і Півднем Пхеньян підірвав міжкорейський прикордонний пункт. Того ж року Північна Корея обірвала всі лінії звʼязку з Півднем, в тому числі гарячу лінію між лідерами і військові канали звʼязку. У липні 2021 року роботу гарячої лінії ненадовго відновили, але КНДР потім відключила її — після того, як Південна Корея взяла участь в спільних військових навчаннях зі США.