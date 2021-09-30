МОЗ: Понад 7 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу

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Tim Reckmann / Flickr

В Україні вже понад 7 мільйонів українців принаймні один раз були щеплені проти коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу — 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)», — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ зазначили, що за минулу добу, 29 вересня, в Україні проти COVID-19 щепили 126 003 людей: з них 73 816 осіб отримали першу дозу, 52 187 — були повністю імунізовані.