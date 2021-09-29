«Фейкова новина». Президент Німеччини спростував інформацію про можливе скасування безвізу між Україною та ЄС

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що для України та інших країни можуть скасувати безвізовий режим з Євросоюзом.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.

«Я прочитав це повідомлення з таким самим подивом, що й ви, коли сьогодні приземлився тут, у Кишиневі. Я отримав інформацію у Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина», — заявив президент Німеччини.

У середу видання «Радіо Свобода» з посиланням на внутрішній документ Євросоюзу повідомило, що деякі країни-члени ЄС хочуть скасувати безвізовий режим для низки балканських і східноєвропейських держав, зокрема Грузії, Молдови та України, через «зловживання».

Згідно з документом, Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія «стривожені збільшенням» кількості випадків незаконного проживання і необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян цих країн.