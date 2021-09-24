Польща візьме участь у сертифікації «Північного потоку — 2», але не матиме права вето
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Польська нафтогазова компанія PGNiG візьме участь у сертифікації російського газопроводу «Північний потік — 2» у Німеччині, але компанія не матиме права оголосити вето.
За інформацією Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur), польська PGNiG зможе тільки навести свої аргументи під час процедури.
«Федеральне мережеве агентство дало позитивну відповідь на заявки компаній PGNiG SA і PST GmbH на залучення до процесу сертифікації газопроводу. Вони можуть брати участь в адміністративному процесі та представити свою точку зору, але сторони не мають права вето», — йдеться в повідомленні.
У польській компанії вважають, що «Північний потік — 2» не відповідає формальним та істотним вимогам щодо сертифікації.
«Заява про сертифікацію, подана Nord Stream 2 AG, доводить, що швейцарська компанія все ще прагне отримати регуляторні привілеї. Наслідки нашої участі у справі «Північного потоку — 2» показують, що ми можемо ефективно відстоювати свою позицію», — заявив глава правління PGNiG Павел Маєвський.
Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Наприкінці серпня ціни на газ в Європі встановили рекорд, уперше перевищивши $600 за тисячу кубометрів. Головна причина високих цін полягає в низьких запасах газу в європейських газосховищах через холодну зиму рік тому та спекотне літо. «Газпром» не збільшив темпів закачування газу у сховища та продажів на спотовому ринку напередодні запуску газопроводу «Північний потік — 2».
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії «близькі до історичного максимуму за обсягами постачання газу європейським покупцям».