Окупаційна влада у Криму посилила звинувачення проти Нарімана Джеляла
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Окупаційна влада у Криму висунула ще одне звинувачення заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу.
Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.
Раніше Джеляла звинувачували у здійсненні диверсії. Тепер же йому висунули звинувачення ще й у зберіганні, передачі, носінні вибухових речовин.
«Свою вину в інкримінованих діяннях Наріман не визнає. Свідчити на додатковому допиті він відмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати показання», — зазначив адвокат.
- 3 та 4 вересня ФСБ РФ у Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових і Шевкета Усеїнова. Їм висунули звинувачення в диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на більш тяжке обвинувачення.