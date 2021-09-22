«Ким би ви не були, будете відповідати». Голова ОП Єрмак прокоментував замах на Шефіра
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав замах на першого помічника президента Сергія Шефіра «викликом усім українцям».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника президента України та нашого друга Сергія Шефіра. Замах на Сергія Шефіра — це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон», — наголосив Єрмак.
Також голова Офісу президента вимагає від поліції та інших служб вжити всіх необхідних заходів для затримання нападника.
«Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками», — додав він.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області в селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. Зокрема розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.