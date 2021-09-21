ДБР взялося розслідувати, чи перешкоджав нардеп Лерос діяльності депутата Київради

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Державне бюро розслідувань розслідує можливий тиск на депутата Київради з боку народного депутата Гео Лероса.

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук.

За його словами, кримінальне провадження було зареєстровано 20 вересня. Відомство вивчає відео, яке зʼявилося в ынтернеті 17 вересня, з кадрами можливого отримання Леросом хабара в $10 тисяч, як повідомив Зінорук, за організацію інформаційної атаки на одного з депутатів Київради. Зокрема, за виставлення цього депутата злочинцем.

Справу розслідують за статтею про перешкоджання діяльності народного депутата і депутата місцевих рад (ч. 1 ст. 351 КК). Вирішується питання про проведення експертиз ы визнання депутата Київради постраждалим.