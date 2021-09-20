ЦПК: Татаров досі має статус підозрюваного, а прокурори затягують передання його справи до суду

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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров досі має офіційний статус підозрюваного, але його справу щодо «квартир для Нацгвардії» ще не передали до суду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.

«Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не приймались, у зв’язку з чим відповідні відомості до ЄРДР не вносились. Процесуальний статус підозрюваних на цей час не змінювався», — цитує ЦПК заяву Офісу генпрокурора.

У Центрі протидії корупції зазначили, що затягування прокурорами передання справи до суду є порушенням закону.

«Керівник цих прокурорів — заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко, який нещодавно гуляв на дні народження Татарова. Симоненко залишався там чи не найдовше — він святкував разом із іменинником і після третьої ночі, коли всі інші гості вже поїхали додому», — додали в ЦПК.