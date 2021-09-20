Брату голови Окружного адмінсуду Києва повідомили про підозру в недекларуванні статків
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, адвокату Юрію Зонтову, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка, повідомили про підозру в недекларуванні статків.
Про це розповіли у пресслужбі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
Як зазначається, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Підозра була підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою 17 вересня.
Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де був вилучений «предмет неправомірної вигоди», проте він не вказав цю нерухомість у декларації про доходи за 2020 рік, як і готівку, яку виявили правоохоронці, — понад $3,7 млн, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів (загалом понад 135 млн гривень).
Окремо в НАБУ нагадали, що Зонтов уже має статус підозрюваного за підбурення дати хабар суддям ОАСК.
Зазначимо, у НАБУ не називають прізвище підозрюваного, але вказують, що це «близький родич голови ОАСК».
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки, звідки його звільнили після затримання. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час одержання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою понад 35 мільйонів гривень.