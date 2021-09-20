Брату голови Окружного адмінсуду Києва повідомили про підозру в недекларуванні статків

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, адвокату Юрію Зонтову, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка, повідомили про підозру в недекларуванні статків.

Про це розповіли у пресслужбі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як зазначається, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Підозра була підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою 17 вересня.

Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де був вилучений «предмет неправомірної вигоди», проте він не вказав цю нерухомість у декларації про доходи за 2020 рік, як і готівку, яку виявили правоохоронці, — понад $3,7 млн, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів (загалом понад 135 млн гривень).

Окремо в НАБУ нагадали, що Зонтов уже має статус підозрюваного за підбурення дати хабар суддям ОАСК.

Зазначимо, у НАБУ не називають прізвище підозрюваного, але вказують, що це «близький родич голови ОАСК».