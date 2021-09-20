СБУ відкрила провадження через вибори до російської Держдуми в окупованому Криму

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Слідчі відкрили кримінальне провадження через проведення незаконних виборів до Держдуми Росії в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Як зазначили в СБУ, провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15 років.

Наразі слідчі документують всіх причетних до цього псевдоголосування: як серед офіційних представників РФ, так і серед громадян України.