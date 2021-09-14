МОЗ: Рішення про перехід України у «жовту» зону карантину ухвалюватимуть наступного тижня

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Рішення про посилення карантину в Україні розглядатиметься на початку наступного тижня.

Про це в ефірі «ТСН» заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Питання про переведення України в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв» — сказав Ляшко.

У вівторок у Закарпатській області повідомили, що з наступного понеділка регіон переходить до «жовтої» карантинної зони.