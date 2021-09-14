Путін іде на самоізоляцію через коронавірус в оточенні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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stux / pixabay
Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні. Він повинен протягом певного часу дотримуватися режиму карантину.
Про це він сам заявив у вівторок, 14 вересня, у розмові з президентом Таджикистану.
У кого саме в оточенні виявили ковід — невідомо. Однак через це участь у самітах Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 16—17 вересня Путін візьме онлайн. Пізніше його речник Дмитро Пєсков заявив, що Путін «абсолютно здоровий», а самоізоляція потрібна, адже він контактував із хворими. Очних заходів президента Росії якийсь час не буде.
У понеділок, 13 вересня, сам Путін заявляв, що може піти на самоізоляцію через ковід в оточенні, однак згодом Пєсков зазначив, що це «образно».
- 23 березня 2021 року Путін прищепився першою дозою російської вакцини від коронавірусу (певний час він не зізнавався, якою саме, — не хотів її «розпіарювати»), другу дозу отримав 14 квітня. У червні він зізнався, що прищепився препаратом «Супутник V».
- Росія залишається на пʼятому місці у світі за кількістю випадків захворювання за весь час пандемії, але лідирує за добовою смертністю. Також в РФ періодично фіксують рекордний приріст числа хворих.