BBC: Таліби стратили в Панджшері щонайменше 20 цивільних
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Щонайменше 20 цивільних були страчені в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами й опозиційними силами.
Про це йдеться в розслідуванні BBC.
Видання зазначає, що має докази вбивств, скоєних талібами. Однією з жертв став торгівець і батько двох дітей на імʼя Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що чоловік не тікав, коли таліби прийшли до влади, але його заарештували та звинуватили у продажі сім-карток бійцям опору. Через кілька днів його знайшли мертвим біля власного будинку, на тілі чоловіка були ознаки тортур.
Також видання зафіксувало розстріл талібами одягненої у військову форму людини. Один з очевидців стверджував, що розстріляний був мирним жителем регіону.
- 6 вересня «Талібан» оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані — провінцію Панджшер, яку обороняють сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда.
- Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила ісламістський рух «Талібан» у жорстоких злочинах в Афганістані — є достовірні дані, що вони вбивають колишніх співробітників афганських силових структур.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики. Таліби вже заборонили жінкам займатись спортом, зобовʼязали носити нікаби (головний убір з вузьким прорізом для очей) і навчатись окремо від чоловіків.