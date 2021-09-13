BBC: Таліби стратили в Панджшері щонайменше 20 цивільних

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Щонайменше 20 цивільних були страчені в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами й опозиційними силами.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Видання зазначає, що має докази вбивств, скоєних талібами. Однією з жертв став торгівець і батько двох дітей на імʼя Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що чоловік не тікав, коли таліби прийшли до влади, але його заарештували та звинуватили у продажі сім-карток бійцям опору. Через кілька днів його знайшли мертвим біля власного будинку, на тілі чоловіка були ознаки тортур.

Також видання зафіксувало розстріл талібами одягненої у військову форму людини. Один з очевидців стверджував, що розстріляний був мирним жителем регіону.