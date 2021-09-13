BBC: Талибы казнили в Панджшере не менее 20 гражданских

По меньшей мере 20 гражданских были казнены в долине Панджшер в Афганистане, где происходили бои между талибами и оппозиционными силами.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Издание отмечает, что имеет доказательства убийств, совершенных талибами. Одной из жертв стал торговец и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Местные источники сообщили, что мужчина не убегал, когда талибы пришли к власти, но его арестовали и обвинили в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его нашли мертвым возле собственного дома. На теле мужчины были следы пыток.

Также издание зафиксировало расстрел талибами одетого в военную форму человека. Один из очевидцев утверждал, что расстрелянный был мирным жителем региона.