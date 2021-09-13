BBC: Талибы казнили в Панджшере не менее 20 гражданских

По меньшей мере 20 гражданских были казнены в долине Панджшер в Афганистане, где происходили бои между талибами и оппозиционными силами.
Об этом говорится в расследовании BBC.
Издание отмечает, что имеет доказательства убийств, совершенных талибами. Одной из жертв стал торговец и отец двоих детей по имени Абдул Сами. Местные источники сообщили, что мужчина не убегал, когда талибы пришли к власти, но его арестовали и обвинили в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его нашли мертвым возле собственного дома. На теле мужчины были следы пыток.
Также издание зафиксировало расстрел талибами одетого в военную форму человека. Один из очевидцев утверждал, что расстрелянный был мирным жителем региона.
- 6 сентября «Талибан» объявил, что взял под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда.
- Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила «Талибан» в жестоких преступлениях в Афганистане — есть достоверные данные, что они убивают бывших сотрудников афганских силовых структур.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, поскольку «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.