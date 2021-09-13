ООН обвинила талибов в убийстве бывших силовиков Афганистана и ограничении прав женщин

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила исламистское движение «Талибан» в жестоких преступлениях в Афганистане — есть достоверные данные, что они убивают бывших сотрудников афганских силовых структур.
Об этом Бачелет сообщила перед открытием Конференции ООН по оказанию помощи Афганистану в понедельник, 13 сентября, в Женеве, сообщает Deutsche Welle.
По ее словам, некоторых сотрудников бывшего афганского правительства находят мертвыми, других, а также членов их семей, похищают. Бачелет обвинила «Талибан» в систематическом проведении облав в поисках противников, ограничении прав девочек и женщин и вытеснении женской части афганского населения из общественной жизни.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.