ООН звинуватила талібів у вбивстві колишніх силовиків Афганістану й обмеженні прав жінок

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Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила ісламістський рух «Талібан» у жорстоких злочинах в Афганістані — є достовірні дані, що вони вбивають колишніх співробітників афганських силових структур.

Про це Бачелет повідомила перед відкриттям Конференції ООН з надання допомоги Афганістану в понеділок, 13 вересня, у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.

За її словами, деяких співробітників колишнього афганського уряду знаходять мертвими, інших і членів їхніх сімей викрадають. Бачелет звинуватила «Талібан» у систематичному проведенні облав у пошуках супротивників, обмеженні прав дівчаток і жінок та витісненні жіночої частини афганського населення із суспільного життя.