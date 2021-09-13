ООН звинуватила талібів у вбивстві колишніх силовиків Афганістану й обмеженні прав жінок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила ісламістський рух «Талібан» у жорстоких злочинах в Афганістані — є достовірні дані, що вони вбивають колишніх співробітників афганських силових структур.
Про це Бачелет повідомила перед відкриттям Конференції ООН з надання допомоги Афганістану в понеділок, 13 вересня, у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.
За її словами, деяких співробітників колишнього афганського уряду знаходять мертвими, інших і членів їхніх сімей викрадають. Бачелет звинуватила «Талібан» у систематичному проведенні облав у пошуках супротивників, обмеженні прав дівчаток і жінок та витісненні жіночої частини афганського населення із суспільного життя.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики. Таліби вже заборонили жінкам займатись спортом, зобовʼязали носити нікаби (головний убір з вузьким прорізом для очей) і навчатись окремо від чоловіків.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.