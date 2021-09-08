Суд продовжив арешт екснардепа Семенченка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Солом’янський райсуд Києва продовжив арешт екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.
Про це йдеться на сторінці Семенченка у Facebook.
«Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на 2 місяці. Суддя Соломʼянського районного суду Оксюта задовольнив у повному обсязі клопотання прокурора», — йдеться у повідомленні. Cторона захисту готується подавати апеляцію.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Після оголошення ухвали суду в СБУ запевнили, що оскаржуватимуть зміну запобіжного заходу екснардепу. 26 липня Семенченка знову взяли під варту.