Суд продовжив арешт екснардепа Семенченка

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Солом’янський райсуд Києва продовжив арешт екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Про це йдеться на сторінці Семенченка у Facebook.

«Семену Семенченку продовжили тримання під вартою ще на 2 місяці. Суддя Соломʼянського районного суду Оксюта задовольнив у повному обсязі клопотання прокурора», — йдеться у повідомленні. Cторона захисту готується подавати апеляцію.