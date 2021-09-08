Bloomberg: «Газпром» почне постачати газ «Північним потоком» 1 жовтня

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Російська газовидобувна компанія «Газпром» планує почати поставки природного газу першою ниткою газопроводу «Північний потік — 2» 1 жовтня, однак терміни залежатимуть від німецького регулятора.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на людей, які побажали залишитись невідомими, оскільки інформація є приватною.

За словами джерела, до 1 грудня «Газпром» націлений почати прокачку газу обома нитками. Компанія вже заявляла, що цього року трубопроводом може пройти 5,6 мільярда кубометрів палива.

У «Газпромі» з цього приводу від коментарів відмовилися.

Зазначимо, що 6 вересня в Балтійському морі проклали останню трубу для газопроводу. Наступний крок — зʼєднання данської та німецької ділянок до початку пусконалагоджувальних робіт (ключовий етап введення змонтованого обладнання в безпечну експлуатацію).

У серпні 2021 року американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства. Пізніше глава «Газпрому» Міллер заявив, що поставки газопроводом почнуться вже в опалювальному сезоні 2021 року.