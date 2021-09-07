Тіньовий уряд Мʼянми закликав населення до збройного повстання проти хунти

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Уряд національної єдності Мʼянми (NUG) закликав населення країни до загальнонаціонального повстання проти військових, які захопили владу в країні в результаті перевороту.

Про це повідомляє CNN.

NUG — група представників скинутої влади, противників перевороту й представників груп етнічних меншин, які прагнуть міжнародного визнання у якості законного уряду Мʼянми. NUG координує протести в країні.

Президент NUG Дува Лаші заявив, що оголошує в Мʼянмі надзвичайний стан. Він також закликав етнічні угрупування Мʼянми, які бʼються за свою автономію, атакувати війська хунти.

За словами Лаші, військові і поліція повинні приєднатися до опору, а чиновники Мʼянми — бойкотувати роботу в державних органах. У NUG також оголосили, що скоро загони народного ополчення перейдуть в наступ і здійснять в Мʼянмі народну революцію.