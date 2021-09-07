У Балтійському морі зварили останню трубу для газопроводу «Північний потік — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У Балтійському морі фахівці баржі «Фортуна» зварили останню трубу для другої нитки газопроводу «Північний потік — 2» і занурили її у воду.

Про це повідомила компанія Nord Stream 2, яка є оператором проєкту.

Наступний крок — стикування секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, із секцією, що тягнеться з вод Данії. Потім проведуть пусконалагуджувальні роботи — ключовий етап введення змонтованого обладнання в безпечну експлуатацію.

У серпні 2021 року американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства. Пізніше глава «Газпрому» Міллер заявив, що поставки газопроводом почнуться вже в опалювальному сезоні 2021 року.