Опір Панджшеру заявив про розгром талібів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сили «Національного фронту опору» (НФО) Ахмада Масуда заявили про розгром бойовиків руху «Талібан» під час їхнього наступу на останню непідконтрольну їм провінцію Панджшер.
Афганський журналіст і прессекретар НФО Фахім Дашті заявив, що черговий наступ талібів провалився, коли в північно-східній частині провінції тисяча нападників була оточена.
Дашті стверджує, що таліби зазнали великих втрат убитими, пораненими і полоненими, багато з яких іноземці (більшість пакистанці). Він додав, що в інших частинах провінції ситуація була під повним контролем бійців фронту і заяви талібів про взяття Панджшеру брехливі.
За даними «Фронту національного опору» Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшеру на шести напрямках понад 20 тисяч бойовиків.
- Війська Ахмада Масуда в Панджшері заявили про готовність воювати з талібами 22 серпня. Таліби у відповідь дали Масуду 4 години, щоб той здався. 23 серпня бойовики «Талібану» атакували Панджшер, але були відкинуті. Наступні переговори між сторонами не призвели до успіху.
- 1 вересня таліби оголосили, що оточили Панджшер, а після цього захопили десятки постів. В НФО це спростували.