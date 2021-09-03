Україна направить Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві. У його смерті звинувачують поліцейських

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Facebook / Polska Policja

Посольство України в Польщі готує ноту щодо cмерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який загинув у Вроцлаві після затримання його поліцією.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Укрінформ.

«Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію», — заявив Дещиця.

За його словами, ця справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

Йдеться про подію, яка сталася 30 липня 2021 року. Тоді уродженець Немирова Вінницької області Дмитро Никифоренко ввечері повертався додому міським автобусом. За словами правоохоронців, він був у стані алкогольного спʼяніння — вони виявили 1,5 проміле алкоголю в крові.

Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку людини (той нібито бив головою у вікно), висадив українця на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Там вже хлопець начебто почав проявляти опір правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліція вимкнула нагрудні камери після того, як затримала хлопця.

Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після перевезення українця до витверезника. На них видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі є характерні сліди від застосування перцевого газу.

За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення шиї ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли.

Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.

Родина хлопця переконує, що загиблий не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним.