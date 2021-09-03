Украина направит Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве. В его смерти обвиняют полицейских

Посольство Украины в Польше готовит ноту из-за смерти 25-летнего укринца Дмитрия Никифоренко, который погиб во Вроцлаве после задержания его полицией.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии», — заявил Дещица.

По его словам, это дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Речь идет о событии, которое произошло 30 июля 2021 года. Тогда уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко вечером возвращался домой городским автобусом. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения — они обнаружили 1,5 промилле алкоголя в его крови.

Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение человека (тот якобы бил головой в окно), высадил украинца на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Там уже парень якобы начал проявлять сопротивление правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полиция выключила нагрудные камеры после того, как задержала парня.

Данные видеомониторинга появились уже после перевозки украинца в вытрезвитель. На них видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице есть характерные следы от применения перечного газа.

По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими палками, кулаками и ногами, удушение шеи ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли.

После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.

Семья парня утверждает, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.