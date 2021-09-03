Справа «ПВК Семенченка»: Апеляційний суд залишив екснардепа під вартою

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Підозрюваного у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням екснардепа Семена Семенченка залишили під вартою.

Апеляційний суд не задовільнив клопотання адвокатів, повідомляє пресслужба інституції.

Так, 3 вересня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення», — йдеться в повідомленні.