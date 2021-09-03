Ексголова правління ПриватБанку Дубілет звернувся до суду і вимагає видалити його з розшуку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет звернувся з позовом до Окружного адмінсуду Києва, в якому просить зобовʼязати Міністерство внутрішніх справ видалити інформацію про нього у вкладці «Розшукові обліки МВС».
Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд відкрив провадження за цією адмінсправою та розглядатиме її спрощеним порядком без засідання і виклику учасників справи.
Також ОАСК ухвалив залучити до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Національне антикорупційне бюро.
«Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства», — заявили в суді.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.
- На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук. Сам Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства.
- У липні суд скасував заочний арешт Дубілета. Голова НАБУ назвав це ударом по розслідуванню справи ПриватБанку.