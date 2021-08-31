Байден: Вихід США з Афганістану завершує еру спроб перевлаштувати інші країни

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Drew Angerer / Staff / Getty Images

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації щодо виведення військ з Афганістану.

Зі зверненням президент виступив у вівторок, 31 серпня.

Саме виведення американських військ з Афганістану він назвав «неймовірно вдалою місією» і наголосив, що таким чином США завершує еру спроб перевлаштувати інші країни. Байден заявив, що бере на себе всю відповідальність за виведення військ з Афганістану.

За його словами, продовжувати війну в Афганістані не треба, оскільки вона більше не відповідає корінним інтересам США. Єдиний інтерес Штатів — не допустити перетворення Афганістану в плацдарм для терористів. Байден наголосив, що у США є важелі впливу на талібів, щоб ті виконали свої зобовʼязання.

Байден зазначив, що під час ухвалення рішення про виведення військ Вашингтон розраховував на 300-тисячну афганську армію, але помилився. Разом з тим США були готові до колапсу афганського уряду.

Всього за час евакуації з Афганістану загинули 13 американських військових, 20 отримали поранення. Крайнього терміну для евакуації решти 100 — 200 американських громадян немає, і США готові сприяти їм у відʼїзді.