ЦВК оприлюднила календарний план позачергових виборів мера в Харкові

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Чапала Анна / УНІАН

Центральна виборча комісія оприлюднила календарний план позачергових виборів у Харкові — 31 жовтня там обиратимуть міського голову після смерті мера Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА» з посиланням на основні дати календарного плану.

Виборчий процес розпочинається 11 вересня, а далі:

до 16 вересня включно виборці можуть подати до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про зміну виборчої адреси;

з 21 до 30 вересня включно триватиме процес висування кандидатів від місцевих організації партій та шляхом самовисування;

до 8 жовтня включно територіальна виборча комісія має оприлюднити інформацію про реєстрацію кандидатів;

до 6 жовтня включно кандидати вносять подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій;

до 13 жовтня включно ТВК має затвердити текст виборчого бюлетеня і встановити ступінь його захисту;

до 21 жовтня дільниці мають надіслати кожному виборцю іменне запрошення.

31 жовтня 2021 року з 08:00 до 20:00 відбудеться голосування з виборів Харківського міського голови. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

2 січня 2021 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту, і Рада призначила вибори на 31 жовтня.