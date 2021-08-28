Співробітники ООН, журналісти, іноземці. У Києві приземлився літак з евакуйованими з Афганістану

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В аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з евакуйованими з Афганістану громадянами.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які заявили про бажання виїхати.

«На сьогодні ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану та звʼязалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі [...] — ми вже всіх евакуювали», — заявив Єрмак журналістам в аеропорту «Бориспіль» у суботу.

Глава ОП зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли звʼязатися з дипломатами.

«Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших містах Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на звʼязку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, усі наші дипломатичні контакти. Тому якщо хтось буде ще знайдений, операція з евакуації наших громадян буде продовжена», — додав він.

Єрмак подякував співробітникам Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та країнам-партнерам, зокрема США і Катару, за сприяння в евакуації людей.

Крім того, за словами Єрмака, серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти провідних ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal, а також представники ООН і громадяни інших держав.