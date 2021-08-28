США завдали авіаудару по «Ісламській державі» в Афганістані

Новини

Isaac Brekken / Stringer

Військові США завдали авіаудару по обʼєкту «Ісламської держави Хорасан» в Афганістані, унаслідок чого був убитий один з важливих бойовиків, який займався плануванням атак.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне командування США.

Ціль була знищена дроном в афганській провінції Нангахар. «Початкові ознаки вказують на те, що ми знищили ціль. Ми не володіємо інформацією про жертви серед цивільного населення», — йдеться в заяві військових.

Офіційний представник США повідомив виданню, що удар завдали по автомобілю, в якому перебували два бойовики. Один з них відповідав за планування майбутніх атак на американських військових.