Пентагон повідомив про загрозу нових терактів у Кабулі. Жертвами попередніх вибухів стало близько 200 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Військові в аеропорту перейшли на максимальний рівень готовності.
Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для евакуації, але військові не припиняють роботу в Афганістані, повідомила кореспондент CNN Кейтлан Коллінз.
Водночас Міністерство оборони США не виключає, що бойовики радикального руху «Талібан» також можуть бути причетними до теракту в Кабулі. Раніше терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи.
За даними глави МЗС Великої Британії Домініка Рааба, серед загиблих в результаті теракту є двоє підданих Британії, ще двоє отримали поранення.
«Я глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина іншого британського підданого були вбиті в результаті вчорашнього терористичного нападу», — сказав він.
Загалом в результаті семи вибухів, які прогриміли в околицях Кабулу, загинуло близько 200 осіб.
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де на евакуацію очікують тисячі афганців, пролунали два вибухи. У натовпі людей підірвалися терористи-смертники. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані.
- В аеропорту Кабулу евакуація людей триває — Британія оголосила останній етап, а низка країн зупинила відправлення рейсів після атаки смертників біля воріт аеропорту. США заявили, що продовжать евакуацію і після 31 серпня (дедлайну), попри загрози.
- В Афганістані досі перебувають громадяни України.