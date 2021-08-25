Суд у США заборонив ексвласникам ПриватБанку продавати активи і відхилив клопотання про припинення розгляду справи

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Канцлерський суд штату Делавер (США) відхилив клопотання колишніх власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку. Вони наголошували, що справа нібито має розглядатись судами України.

Про це повідомили у пресслужбі банку 25 серпня, посилаючись на рішення судді, віцеканцлера Джозефа Слайтса III від 23 серпня.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами колишніх власників банку у США (status quo order).

«[Це є] гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму понад $600 млн, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження», — йдеться у рішенні суду.

Водночас Канцлерський суд задовольнив клопотання Коломойського і Боголюбова щодо призупинення провадження в окремій частині — допоки не будуть вирішені по суті судові процеси, які пов’язані з цією справою і розглядаються в Україні.

Віцеканцлер Слайтс III зазначив, що «продовжуватиме вирішувати певні процесуальні питання», щоб судові розгляди могли негайно відновитися, коли це стане можливим, зауважує Bloomberg.