Суд у США заборонив ексвласникам ПриватБанку продавати активи і відхилив клопотання про припинення розгляду справи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Канцлерський суд штату Делавер (США) відхилив клопотання колишніх власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку. Вони наголошували, що справа нібито має розглядатись судами України.
Про це повідомили у пресслужбі банку 25 серпня, посилаючись на рішення судді, віцеканцлера Джозефа Слайтса III від 23 серпня.
Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами колишніх власників банку у США (status quo order).
«[Це є] гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму понад $600 млн, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження», — йдеться у рішенні суду.
Водночас Канцлерський суд задовольнив клопотання Коломойського і Боголюбова щодо призупинення провадження в окремій частині — допоки не будуть вирішені по суті судові процеси, які пов’язані з цією справою і розглядаються в Україні.
Віцеканцлер Слайтс III зазначив, що «продовжуватиме вирішувати певні процесуальні питання», щоб судові розгляди могли негайно відновитися, коли це стане можливим, зауважує Bloomberg.
- ПриватБанк вважає, що колишні власники банку Коломойський і Боголюбов відмили майже $800 мільйонів. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського і Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки і стверджував, що бізнесмени за гроші банку скуповували нерухомість в штатах Огайо, Техас, Флорида та Кентуккі.
- Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд позову ПриватБанку до колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. ПриватБанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у привласненні $600 мільйонів, які вивели через ізраїльський Банк Дисконт у період 2007—2011 років.
- У червні 2021 року Господарський суд Києва закрив провадження за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, який просив визнати націоналізацію незаконною. Підставою для відмови в задоволенні позову став так званий «антиколомойський закон», який забороняє повертати банки колишнім власникам.