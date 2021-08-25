В Україні серед шкіл розіграють комп’ютери й іншу техніку. Для участі в конкурсі мають вакцинуватися 80% працівників закладу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Ben White / Unsplash
В Україні запустили національний конкурс, в якому школи можуть виграти комп’ютерну техніку. Умовою для участі є вакцинація понад 80% співробітників закладу.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня.
«Зараз триває цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп’ютерні класи та гарнітури», — розповів він.
Згідно з офіційними правилами конкурсу «Вакциновані й відкриті», організатором якого є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), він триватиме з 20 серпня до 3 жовтня. Оголошення результатів приурочать до Дня вчителя.
Серед шкіл, які візьмуть участь у конкурсі, розіграють три суперпризи — по 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів, 15 мініпризів — по 1 роутеру та 10 гарнітур, а також 50 заохочувальних призів — набори захисних масок та екосумок (по 15 штук).
Заповнити анкету для участі в розіграші можна до 29 вересня включно.
- За добу 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових випадків коронавірусу. Повністю вакциновані в країні вже понад 3 мільйони українців.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- Варіант «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.